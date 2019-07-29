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أب رحيم .. سعودي يكسر العادات والتقاليد في فرح ابنته

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:59 ص
سعودي يكسر العادات
سعودي يكسر العادات و التقاليد في فرح إبنته
مريم صليب
يعتبر حفل الزفاف في البلاد العربية، من أهم الليالي التي ينتظرها الأهل لإقامة الولائم والعزائم على سبيل الفرحة ولكن على الصعيد الآخر فهي مكلفة للغاية.

وتداولت وسائل الإعلام والصحف السعودية ، خبر أثار ضجة كبيرة بسبب تصرف والد عروس في يوم الزفاف ـ والذي اعتبره الكثير من المواطنين خروجا عن العادات والتقاليد المتعارف عليها.

فطلب والد العروس من العريس بعد إتمام مراسم الزواج وتقديم العريس المهر للعروسة أن يأخذ زوجته ويرحل دون إقامة الولائم ، ما أصاب البعض بحالة من الاستغراب والدهشة عندما أصر الأب على رحيل إبنته و زوجها.

وأوضح الأب أنه قام بذلك لتخفيف الأعباء على العريس لأنه يرى أن الولائم قد تكبله بمصاريف وتكاليف إضافية غير ضرورية.

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