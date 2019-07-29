ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي نور الشريف توضح حقيقة إساءتها للراحل فاروق الفيشاوي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:35 م
مي نور الشريف
مي نور الشريف
شروق ابراهيم
أعربت الفنانة مي نور الشريف عن غضبها الشديد من نسب محادثة على حساب مزيف إليها تتضمن إساءة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة ان المحادثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام ليست من حسابها الرسمي.

ونشرت مي فيديو عبر حساب منسوب لوالدتها تقول فيه: "حسابي موثق بالعلامة الزرقاء الكلام الحقير اللي اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي، الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة ليه وإهانة ليا.. فـأرجوكم اللي يشير كلام فارغ زي ده يبقى حرام عليه".

وتضمنت المحادثة المزيفة جمل مشينة منسوبة لـ مي نور الشريف وهي تهاجم الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بكلمات مسيئة وغير لائقة.

كان الفنان فاروق الفيشاوي توفي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا، وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية ليتم دفن الجثمان في مسقط رأس الفنان الراحل.
View this post on Instagram

#مي_نور_الشريف #مي_نورالشريف مي مالهاش اى اكونت غير الاكونت بتاعها الموثق بالعلامه الزرقا واى شات مش موجود فيه علامه زرقا يبقي مش مي حتى لو باسمها وصورتها وكفايه ظلم لحد كدا مي انسانه محترمه وفي واحد مجنون ومتخلف قاصد يكرهه الناس فيها وبيستغل اى ظرف عشان يعمل كدا ولذلك استغل عزاء الراحل فاروق الفيشاوي وعمل شات زي اللى اتنشر ارجوكو اتاكدوا الاول قبل ماتظلمو الناس سواء مي او غيرها

A post shared by فراولة🍓bocy (@bocy_nourelsherif) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلقة ابنه.. هند الحناوي تكشف موقفا للراحل فاروق الفيشاوي مع حفيدته

وصفه بالصديق.. أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع والده.. شاهد

الله يرحمك يا روقة.. أحمد السعدنى ينعى فاروق الفيشاوى

نبيل الحلفاوي يشارك في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي

انهيار أحمد الفيشاوي في عزاء والده .. صور

أشرف زكي يشارك في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي ..فيديو

ترشيحاتنا

الرياضة ليلا.. رئيس الزمالك: السحر الأسود سبب الهزيمة من الأهلي.. وانتظروا 6 صفقات نارية

بكاش مايوه.. إنجى المقدم تشعل إنستجرام

شاهد .. أحدث ظهور لـ عمرو وردة داخل طائرة

شاهد| مشادة بين مذيعي فضائية TeN بسبب فوز الأهلي على الزمالك

حدث ليلا .. الزمالك يكشف التعاقد مع 6 لاعبين .. انهيار أحمد الفيشاوي في عزاء أبيه.. وشيخ الأزهر يعزي المملك سلمان

الإفتاء تحذر من توقيتين لا يجوز فيهما ذبح الأضحية

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

عقب الهزيمة أمام الاهلي.. نجم الزمالك يلوح بإمكانية الرحيل عن الفريق

مذبوحة وعارية داخل حقيبة.. العثور على متسابقة فى ملكات جمال روسيا.. شاهد

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

أبرزها نوع من الأعشاب.. احمِ كبدك من التلف بهذه الأطعمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هنادى مهنا فى عيد ميلادها

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير