بملابس ملاكمة.. شاهد مصطفى شعبان فى أحدث ظهور له

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".وظهر مصطفى شعبان وهو بملابس ملاكمة وعلق على الصورة قائلا: "تحدى الهدف".يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وشارك في بطولته كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.