أحمد موسى يزف بشرى للفلاحين ومزارعي القطن ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة مهتمة بعودة زراعة الأقطان بكثافة مرة أخرى، موضحًا أن وزير قطاع الأعمال عقد لقاء مع مزارعي بني سويف لإطلاق النظام الجديد.





وأوضح أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه في الماضي كانت عملية زراعة وبيع الأقطان تتم عن طريق الوسط، فهناك من يزرع وهناك من يشتري وهناك من ينظف الزرع ثم يورده، لافتًا إلى أن الوضع تغير حاليا وسيبيع الفلاح القطن في البورصة مباشرة.





وأكد أحمد موسى أن الفلاح سوف يحصل على مستحقاته لأنه سوف يبيع في البورصة أو ما يمسى بمزاد علني حسب السعر العالمي في السوق؛ منوهًا بأن الجهة المسئولة عن استلام القطن هي وزارة قطاع الأعمال.





وأشار أحمد موسى إلى أن الدولة تدفع 70% دفعة واحدة من قيمة القطن الذي تم شراؤه من الفلاح، لافتًا إلى أنه خلال أسبوع سوف تدفع الدولة باقي الأموال اللازمة.