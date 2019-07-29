ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يزف بشرى للفلاحين ومزارعي القطن ..فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة مهتمة بعودة زراعة الأقطان بكثافة مرة أخرى، موضحًا أن وزير قطاع الأعمال عقد لقاء مع مزارعي بني سويف لإطلاق النظام الجديد. 

وأوضح أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه في الماضي كانت عملية زراعة وبيع الأقطان تتم عن طريق الوسط، فهناك من يزرع وهناك من يشتري وهناك من ينظف الزرع ثم يورده، لافتًا إلى أن الوضع تغير حاليا وسيبيع الفلاح القطن في البورصة مباشرة.

وأكد أحمد موسى أن الفلاح سوف يحصل على مستحقاته لأنه سوف يبيع في البورصة أو ما يمسى بمزاد علني حسب السعر العالمي في السوق؛ منوهًا بأن الجهة المسئولة عن استلام القطن هي وزارة قطاع الأعمال.

وأشار أحمد موسى إلى أن الدولة تدفع 70% دفعة واحدة من قيمة القطن الذي تم شراؤه من الفلاح، لافتًا إلى أنه خلال أسبوع سوف تدفع الدولة باقي الأموال اللازمة.

ترشيحاتنا

بعدما رفض الزمالك.. بيراميدز ينهي صفقة نجم مصر المقاصة

عقب إهانة الرئيس الراحل.. منع وجدي غنيم من دخول تونس

لغة يتحدث بها 10 أشخاص على وجه الأرض.. ما هي؟ ..فيديو

مدرب الوداد السابق يفجر مفاجأة حول فضيحة نهائى دورى الأبطال فى رادس

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم