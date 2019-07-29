ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر وياسمين على ضيفة برنامج عين على الحياة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:48 م
مى عمر وياسمين على
مى عمر وياسمين على
أحمد إبراهيم
تحل المطربة الشابة ياسمين على ضيفةً على برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الأربعاء المقبل.

تتحدث ياسمين خلال اللقاء عن حبها للغناء، وكيف دخلت المجال الفني، وموقف أسرتها من ذلك. وأيضًا علاقتها بالتمثيل وموقفها الحالي منه، وغيره الكثير من التفاصيل الشخصية والفنية.

وفي حلقة الخميس، تحل الفنانة مي عمر ضيفةً على البرنامج ليتناول اللقاء آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي. كما تتحدث عن أسرتها وابنتيها وزوجها المخرج محمد سامي.

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11 مساءً، يومي الأربعاء والخميس.

ترشيحاتنا

شاهد.. كيف تغلب أحمد الفيشاوي على أحزانه بعد وفاة والده

رسميًا.. هيرفي رينارد مدربًا لهذا المنتخب العربي

بعدما رفض الزمالك.. بيراميدز ينهي صفقة نجم مصر المقاصة

احتراق مبنى مكون من ٣ طوابق لشركة سياحة بوسط القاهرة.. صور

علاوة وحد أدنى للأجر.. بشرى لعمال القطاع الخاص.. تفاصيل

مدرب الوداد السابق يفجر مفاجأة حول فضيحة نهائى دورى الأبطال فى رادس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم