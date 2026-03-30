دعاء لحفظ الأبناء.. ردده ليبارك الله فيهم ويصلحهم

دعاء لحفظ الأبناء.. الأبناء زهر الحياة الدنيا، ولا شيء يضاهى حبهم لذلك يلجأ الكثير الى الله بالدعاء ليحفظ لهم أبنائهم ويجعلهم صالحين، وفى السطور القادمة سنذكر مجموعة من الأدعية لحفظ الأبناء يمكنكم الاستعانة بها.

اللهم إني أستودعك أبنائي فاحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين ولا تجعل ابتلائي فيهم

رب ارزق أبنائي صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك ياجبار



اللهم إني أستودعك دينهم و أبصارهم وسمعهم وأفئدتهم وجوارحهم وأعراضهم فاحفظهم بحفظك ياعلي ياحفيظ

رب متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي .. وبلغني فيهم غاية أملي ومناي بحولك وقوتك وألبسهم لباس التقوى

ياربْ توكلت عَليك فيْ جميِع أمري يا إلہي.. فاكتبْ ليّ الخير أينما كنت



اللهم إنك وهبت لي ( قولوا اسماء ابناءكم وبناتكم ) من غير حولٍ مني ولاقوة فاحفظهم بحفظك وحولك وقوتك ياقوي ياعزيز

اللهم أحفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شرٍ وضرر

اللهم أحفظهم من الأسقام والأمراض وعاف قلوبهم وابدانهم معافاة تامة

اللهم أجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً ومن أسعدهم حياةً وأرغدهم عيشةً.



اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها و مابطن

اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّـن سواك.

ربي كما حفظت كتابك إلى يوم الدين أحفظهم من الشيطان الرجيم

اللهم ربهم على عينك واستودعهم ملائكتك وهييء لهم علماء يدلونهم عليك.

اللهم اغفر ذنوبهم واشرح صدورهم ويسر امورهم وعلق قلوبهم في المساجد واجعلهم حفظة لكتابك ومبلغين عن رسولك واجعلهم للمتقين إماما.

دعاء للأبناء بالهداية

(اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك، الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون).

(اللهم اجعلهم حفظة لكتابك، ودعاة ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم).

(اللهم اغفر ذنوبهم، وطهر قلوبهم، و حصن فروجهم، وحسن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورا وحكمة، وأهلهم لقبول كل نعمة).

(اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم، وشفاء صدورهم، ونورا لأبصارهم، وذهابا لأحزانهم).

(اللهم فرح بهم نبيك المختار، وأعل بهم المنار، يا عزيز يا غفار).

(اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين،

اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان).

(اللهم احشر أبنائي مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين في جنة النعي).

(اللهم لا تضل أبنائي بعد إذ هديتهم واجعلهم في زمرة الصالحين يا كريم)

(اللهم اجعل أبنائي وأبناء المسلمين هداة مهديين يا رب العالمين).

دعاء لهداية الأبناء

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وامنحهم من العلم ما ينفعهم، وذكّرهم بما قد يغيب عن أذهانهم، وافتح لهم من بركات السماء والأرض، فأنت السميع المجيب.

يا معلّم موسى علّمهم، ويا مفهّم سليمان فهمهم، ويا من وهبت لقمان الحكمة آتهم الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم علّم أولادي ما جهلوا، وذكّرهم بما نسوا، وامنحهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، واجعلهم من عبادة الذين اهتدوا بهدايتك. اللهم اجعل حظهم في الدنيا والآخرة أوفر الحظوظ، واجعلهم من أوليائك الذين يمشون بنور الإيمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وامنحهم حفظ كتابك والتشرف بدعوتك والجهاد في سبيلك، وتبليغ سنة نبيك محمد ﷺ.

اللهم اغفر ذنوبهم، ونقِّ قلوبهم، واحفظ أعراضهم، وحسّن طباعهم، وأملأ أفئدتهم نورًا وحكمة، واجعلهم أهلاً لكل نعمة تُنعم بها عليهم.

اللهم اجعلهم من أهل ذكرك، وثبّت قلوبهم على طاعتك، واجعل وجوههم منيرةً بطاعتك ومحبّتك.

اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وألبسهم ثوب العافية. اللهم ثبّتهم على الصلاة، واصرف عنهم سوء الطريق، وبارك فيهم، وارزقهم خشيتك وتقواك، وأقرّ أعيننا بصلاحهم وتمسّكهم بسنّة نبيك عليه الصلاة والسلام.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية.