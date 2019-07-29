المجلس العربي يحتفل بالذكرى الـ 16 لـ دراما بلا حدود

يحتفل المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، الأربعاء المقبل، بالذكرى السادسة عشر لتأسيس معهد دراما بلا حدود الدولي، في فعالية ضخمة بمسرح جامعة المستقبل الأربعاء المقبل، في إطار الشراكة الموقعة بين المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية و معهد دراما بلا حدود، ودعم جامعة المستقبل للأنشطة الثقافية والتطوعية والخيرية؛ لترسيخ المسؤلية المجتمعية لطلاب الجامعة".



ويكرم المجلس خلال فعاليات الاحتفالية الدكتورة دلال مقاري مديرة معهد دراما بلا حدود عن مجمل أعمالها في هذا المجال الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية، وأيضا اختيارها سفيرة المسؤولية المجتمعية لعام ٢٠١٩، لنشاطها الواسع في هذا المجال خلال السنوات الماضية".



ويحتفل معهد دراما بلا حدود وشركائه في الخامس والعشرين من شهر يوليو من كل عام بذكرى تأسيس المعهد، بالإضافة إلى القيام بتنظيم عدة ورش وفعاليات احتفالا بذكرى التأسيس.



وقدمت الدكتورة دلال مقاري باوش المرشحة لجائزة نوبل للسلام والمدير المؤسس لمعهد دراما بلا حدود الدولي في ألمانيا، ورشة عمل بعنوان "البحث عن الضوء"، لعدد من طلاب جامعة المستقبل، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين معهد دراما بلا حدود الدولي والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.



وتعتبر الورشة بداية التعاون الاستراتيجي المشترك بين "المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية"، وبين "معهد دراما بلا حدود الدولي؛ لتنشيط ورشة تحمل عنوان "السايكودراما والمسرح".