إنشاء المدرسة المصرية اليابانية في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن هيئة الأبنية التعليمية بصدد البدء في أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة وذلك بعد إعلانها طرح مناقصة عامة للبدء في الأعمال الإنشائية.



وأشار الزملوط إلى أن المحافظة كانت قد قامت بتخصيص الأرض التي سيتم عليها الإنشاء، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع مستوي الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائها بما يتلائم مع أهداف المنظومة التعليمية الجديدة.



وكان مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، سامى حنا ، اعلن أنه تم طرح وإسناد المدرسة اليابانية المصرية، بمدينة الخارجة استعدادا لبدء العمل فيها خلال الأيام القادمة .



أضاف حنا، أنه جرى ايضا طرح مدارس بقرية الجزائر بالخارجة، وعزب الموشية، والثورة بالداخلة، ومدرسة عمر بن الخطاب بالفرافرة، ودوش بمركز باريس، وسوف يتم تنفيذ تلك المدارس ضمن أعمال خطة عام 2019/2020 .

