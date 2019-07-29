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شيرين سيف النصر تكشف تفاصيل سرقة مجوهرات بـ5 ملايين جنيه من داخل شقتها

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:56 م
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
حمزة شعيب
كشفت الفنانة شيرين سيف النصر، تفاصيل سرقة مجوهرات بـ"5" ملايين جنيه من داخل شقتها، قائلة: "للأسف صديقتى اللى أعرفها من وأنا عندى 8 سنين هى اللي سرقتنى".

وتابعت سيف النصر خلال تصريحات تلفزيونية:"تعرفني من وأنا عندي 8 سنوات، كنت مأمناها جدا زي أختي، ومنحتها الأرقام السرية الخاصة بالخزنة، وكانت بتستلف مني الصيغة تلبسها لو رايحة سهرة ولا حاجة، أو لو عايزة فستان أو فرو أدهولها".

وروت شيرين سيف النصر، أن يوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس "الدريسينج رووم"، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة: "قلت لها لا يمكن أكيد فيه حاجة غلط، قالت لي والله العظيم، دخلت شفت الحاجة لاقتني اتسرقت كلمت مدير أعمالي وبلغنا المباحث بسرقة كل صيغتي، وأخذوا البصمات وفتشوا البيت كله يشوفوا لو حد رماها في حتة، وأخدوها واكتشفوا إنها بتتعامل مع جواهرجية وإدتهم بعض المصوغات لتقليدها".

وبسؤال شيرين كيف بررت صديقتها ما فعلت، أكدت أن المتهمة في البداية ادعت امتلاكها للمصوغات، وواجهتها المباحث بكذبها خاصة وأنني أملك صورًا لكل مصوغاتي قدمتها للمباحث، وأن "الجواهرجية" اعترفوا بأنها طلبت منهم تقليد المصوغات، مضيفة "بتقول أي كلام وبتخبط، وبعدين عيطت وقالت إنها سرقتني، لكن لسه ما اعترفتش بأماكن الحاجة".

ونوهت شيرين إلى أن الواقعة حدثت يوم الأربعاء الماضي، واستطاعت المباحث أن تكشف لغز السرقة في 48 ساعة تقريبًا، موجهة لهم الشكر على الجهد الذي بذلوه ومتمنية أن تستعيد مصوغاتها، مضيفة "تعلمت درسًا من الحادث لن أنساه، توبة إني أمنح أي شخص الأمان بعد ذلك، ومصوغاتي عند عودتها سيكون مكانها البنك".

وأكملت: "تم العثور على غويشة فقط، باعتها المتهمة بسبعين ألف جنيه، وكذا عُقد عملتهم تقليد عشان ترجعهم مكانهم من غير ما أشك وخاتم وحلق"، لافتة إلى أن المصوغات التي تمت سرقتها كانت تضعها في شنطة مجوهرات كبيرة مكونة من 5 أدراج، وتُقدر قيمتها بخمسة ملايين جنيه.

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