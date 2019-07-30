محمد عواد يهدد الإسماعيلي حال فشل انتقاله للزمالك

هدد محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلي، ناديه في حال فشل صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية





وأكد محمد عواد أن ناديه ومجلس إدارته بقيادة ابراهيم عثمان هو من سيخسر في حال عدم انتقاله الي الزمالك هذا الصيف.





وقال محمد عواد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " سعيد بتمسك رئيس الزمالك بوجودي، وسعيد أيضا برغبة جمهور الابيض."





وأردف : قراري هو الانضمام للزمالك مهما كانت المنافسة على هذا المركز داخل الفريق.



