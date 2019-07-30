ذئاب بشرية.. حبس 3 أفغانيين هتكوا عرض توأم مصري في الكويت

أمرت النيابة العامة الكويتية، الاثنين، بحبس 3 وافدين أفغانيين قاموا بهتك عرض توأم مصري استدرجوهما إلى قارب مطاطي، ثم تواروا عن الأنظار.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن "والد المجني عليهما وبعد إبلاغه بما حصل مع نجليه قصد أحد مخافر محافظة العاصمة وقدّم بلاغًا أفاد فيه أن ابنيه التوأم (11 عامًا) كانا يلهوان بعيدًا عنه على شاطئ البحر، وتحديدًا مقابل أحد المطاعم الشهيرة، فاقترب منهما ثلاثة أشخاص يعرفهم من الجنسية الأفغانية، واستدرجوهما إلى قارب مطاطي واعتديا عليهما، ثم فروا هاربين".
وأضافت: "أدلى الوالد ببيانات المتهمين، وذكر أنهم اعتادوا التواجد يوميًا على شاطئ البحر على متن قارب يتم نفخه بالهواء قرب منطقة بنيد القار".
وأشارت "الراي" إلى أن رجال الأمن أبلغوا وكيل النائب العام بالواقعة فأمر بتسجيل قضية هتك عرض أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث قاموا برصد الموقع ومراقبة كل ما يحدث فيه، واستطاعوا تحديد مكان المتهمين الثلاثة، وألقوا القبض على اثنين منهم، بينما تمكن الثالث من الفرار، وتمت ملاحقته حتى سقط في القبضة الأمنية وأحيل مع شريكيه إلى قسم الشرطة المختص.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر أمنية قولها، إنه "بعد التحقيق مع المتهمين واعترافهم بالتهمة المنسوبة إليهم، أمر وكيل النائب العام باحتجازهم على ذمة القضية المسجلة بحقهم".
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن "والد المجني عليهما وبعد إبلاغه بما حصل مع نجليه قصد أحد مخافر محافظة العاصمة وقدّم بلاغًا أفاد فيه أن ابنيه التوأم (11 عامًا) كانا يلهوان بعيدًا عنه على شاطئ البحر، وتحديدًا مقابل أحد المطاعم الشهيرة، فاقترب منهما ثلاثة أشخاص يعرفهم من الجنسية الأفغانية، واستدرجوهما إلى قارب مطاطي واعتديا عليهما، ثم فروا هاربين".
وأضافت: "أدلى الوالد ببيانات المتهمين، وذكر أنهم اعتادوا التواجد يوميًا على شاطئ البحر على متن قارب يتم نفخه بالهواء قرب منطقة بنيد القار".
وأشارت "الراي" إلى أن رجال الأمن أبلغوا وكيل النائب العام بالواقعة فأمر بتسجيل قضية هتك عرض أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث قاموا برصد الموقع ومراقبة كل ما يحدث فيه، واستطاعوا تحديد مكان المتهمين الثلاثة، وألقوا القبض على اثنين منهم، بينما تمكن الثالث من الفرار، وتمت ملاحقته حتى سقط في القبضة الأمنية وأحيل مع شريكيه إلى قسم الشرطة المختص.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر أمنية قولها، إنه "بعد التحقيق مع المتهمين واعترافهم بالتهمة المنسوبة إليهم، أمر وكيل النائب العام باحتجازهم على ذمة القضية المسجلة بحقهم".