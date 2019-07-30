بـ لفظ خادش للحياء.. نجل أنغام يتوعد زوجها ثم يتراجع.. مسيرك تقع في إيدي

نشر عمر مجدي عارف (الابن الأكبر للفنانة أنغام)، كلمات تحذيرية، عبر ستوري حسابه على انستجرام، وجهها إلى زوج والدته، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لكن سرعان ما حذفه فيما بعد.





وكتب عمر، رسالتين عبر ستوري انستجرام، الأولى تهديد صريح، قال فيها: "كل حاجة هتتقال خلاص"، وفي الرسالة الثانية، نشر صورة زوج والدته (أحمد إبراهيم)، وكتب عليها: "مسيرك هتقع في إيدي يا ****"، مستخدمًا تعبيرًا خادشًا وصف به زوج والدته.





يأتي ذلك، بعد أن ألغى عمر مجدي عارف (ابن أنغام)، متابعة والدته، وعمل «بلوك» لها على انستجرام، وذلك بالتزامن مع قيامه بحذف صوره معها.





عمر نجل الفنانة انغام، امتنع عن الظهور معها بعد زواجها من أحمد إبراهيم، على عكس ما كان يسبق هذا الزواج من ظهور فى جميع حفلاتها، حيث كان آخر ظهور له معها فى ديسمبر 2018 خلال حفلها الغنائى فى مسرح الماركي.



