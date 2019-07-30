الدولار يسجل 16.65.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 30 -7- 2019..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء، الموافق 30- 7 - 2019.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.65 جنيه، وشراء 16.55 جنيه.

اليورو: بيع 18.68 جنيه، وشراء 18.56 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 20.68جنيه، وشراء 20.56 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.39 جنيه، وشراء 15.30 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 16.85 جنيه، وشراء 16.75 جنيه.