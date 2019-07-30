كريستيانو رونالدو يثير أزمة فى كوريا الجنوبية

كشفت تقارير صحفية، عن وقوع أزمة بين جماهير كوريا الجنوبية واليوفنتوس بسبب كريستيانو رونالدو.



وكان يوفتتوس يخوض مباراة ودية في سيول مع نجوم الكرة الكورية الجنوبية.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اتحاد كوريا الجنوبية احتج على عدم مشاركة رونالدو في مباراة ودية يوم الجمعة الماضي.



ومن شروط عقد اللقاء أن يشارك الدون لمدة 45 دقيقة على الأقل، ولكن اللاعب ظل على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.



وتأخرت الرحلة التي أحضرت يوفنتوس إلى كوريا لمدة ساعتين، بالإضافة إلى أن الزحام المروري تسبب في انطلاق المباراة بعد موعدها بساعة كاملة، مما أثار غضب 63 ألف متفرج.



ووجهت رابطة الدوري الكوري الجنوبي رسالة احتجاج إلى يوفنتوس الذي خالف شروط العقد المبرم، كما وصفت النادي الإيطالي بالغطرسة وعدم المسؤولية.



وكان العقد ينص على أن كريستيانو سيشارك لمدة 45 دقيقة، إلا إذا تعرض لإصابة خلال الإحماء أو خلال المباراة.