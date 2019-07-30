ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو يثير أزمة فى كوريا الجنوبية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:57 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية، عن وقوع أزمة بين جماهير كوريا الجنوبية واليوفنتوس بسبب كريستيانو رونالدو.

وكان يوفتتوس يخوض مباراة ودية في سيول مع نجوم الكرة الكورية الجنوبية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اتحاد كوريا الجنوبية احتج على عدم مشاركة رونالدو في مباراة ودية يوم الجمعة الماضي.

ومن شروط عقد اللقاء أن يشارك الدون لمدة 45 دقيقة على الأقل، ولكن اللاعب ظل على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.

وتأخرت الرحلة التي أحضرت يوفنتوس إلى كوريا لمدة ساعتين، بالإضافة إلى أن الزحام المروري تسبب في انطلاق المباراة بعد موعدها بساعة كاملة، مما أثار غضب 63 ألف متفرج.

ووجهت رابطة الدوري الكوري الجنوبي رسالة احتجاج إلى يوفنتوس الذي خالف شروط العقد المبرم، كما وصفت النادي الإيطالي بالغطرسة وعدم المسؤولية.

وكان العقد ينص على أن كريستيانو سيشارك لمدة 45 دقيقة، إلا إذا تعرض لإصابة خلال الإحماء أو خلال المباراة.

موضوعات متعلقة

تصرف غريب من رونالدو تجاه شرطي بتدريبات يوفنتوس.. فيديو

ترشيحاتنا

رد ناري من الإسماعيلي على تهديد محمد عواد

المفتي السابق ينصح بـ 3 أمور تساعد على المواظبة في الصلاة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 -7- 2019 والقنوات الناقلة

حدث ليلا.. الإفتاء تكشف عن حقيقة موعد عيد الأضحى المبارك.. تحطم طائرة في حي سكني بـ باكستان.. ربة منزل في البحيرة تقتل أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

أيمن شوقي: الأهلي تعرض للظلم كثيرا.. والزمالك أهدى الدوري للأحمر‏

هل يجوز للمرأة تغسيل زوجها المتوفى.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين

عاش هنا يوثق تحول سعد أردش من عامل بالسكة الحديد لنجم فى سماء المسرح.. وكواليس تسببه فى نجومية سعيد صالح ومحمد صبحي وأحمد زكي بـ هاللو شلبي

بفستان أبيض.. روجينا تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة على الشاطئ