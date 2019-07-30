بحضور السكرتير العام.. مطروح تودع حجاج الجمعيات الأهلية

ودعت محافظة مطروح اليوم الثلاثاء، حجاج الجمعيات الاجتماعية وعددهم 96 حاجًا.



وقام المهندس تامر سعيد، السكرتير العام، نائبًا عن اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، بتوديع حجاج الجمعيات الاهلية بمطروح وعددهم 96حاجا ً بالاضافة الى مشرفيين من مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.



واطمأن سكرتير عام محافظة مطروح يرافقه أحمد خير مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وتذليل كافة العقبات قبل سفرهم إلى مطار برج العرب.



كما قامت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بتنظيم استقبال الحجاج قبل المغادرة بحديقة الغزالة وتقديم هدايا عينية ومصاحف وكتيبات عن مناسك الحج، إضافة الى عرض مناسك الحج وكيفية أداء الفريضة.



من جانبه تقدم اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، بالتهنئة لجميع الحجاج متمنيا لهم حج مبرور وذنب مغفور، مع التوجيه بتذليل كافة العقبات وتيسير كافة الاجراءات مع مراعاة الحالة الصحية للحجاج.