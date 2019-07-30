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محافظات

شمال سيناء تقرر السماح باستخدام الشبكة لصيد الأسماك فى العريش

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:14 م
شمال سيناء تقرر السماح
شمال سيناء تقرر السماح باستخدام الشبكة لصيد الأسماك
احمد صالح
قررت محافظة شمال سيناء، السماح بأعمال الصيد على الساحل البحر بمدينة العريش بشمال سيناء، بحرفة صيد البرارة بالقدم، " باستخدام الشبكة" مشددة على الصيادين إتباع القواعد والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وجاء في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن التيسير علي الصيادين بالعريش وذلك بالسماح لهم بالصيد باستخدام الشبكة.

وكانت إدارة بحيرة البردويل، صنفت 6 أنواع لحرف الصيد فى عرض البحيرة على ساحل شمال سيناء، وهى "الدبة" قائمة على الصيد بشباك من 3 طبقات بارتفاع من 1: 2 متر وطول الشباك 750 مترا، و"الدبديبة"، وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد، و"البوص" تعتمد على طبقة شباك واحدة بعرض 5 أمتار، وبطول 800 متر.

أما صيد "الكابوريا" يتم باستخدام شبكة من طبقة واحدة بإرتفاع مترا، و"السنار" تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية، و"الدهبانة" وهى شبكة على جزئين لا يزيد طول كل منها عن 400 متر.

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