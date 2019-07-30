جونسون يطالب مؤيدي استقلال بريطانيا بالتصويت للمحافظين في انتخابات بريكون ورادنشاير

حث رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون مؤيدي حزب استقلال بريطانيا، الذي يرأسه نايجل فراج، على التصويت لصالح حزب المحافظين في الانتخابات التمهيدية التي تجرى يوم الخميس في بريكون ورادنشاير.



ويواجه رئيس الوزراء البريطاني تدني مستوى شعبيته في حزب المحافظين إذا شغل الديمقراطيون الليبراليون المقعد.



وقال جونسون، الذي من المتوقع أن يزور المقعد اليوم الثلاثاء: «إن التصويت لأي حزب غير المحافظين يدفع الديمقراطيين الأحرار خطوة واحدة إلى إلغاء نتيجة الاستفتاء».



وشدد قائلا: «لا يمكن لحزب الاستقلال تسليم ملف الخروج، إلا أن المحافظين يمكنهم ذلك».