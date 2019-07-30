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تعليم

موجز أنباء التنسيق 2019.. غدا انطلاق المرحلة الثانية لـ 229978 طالبا بحد أدنى 78.05% لعلمي و68.05% لأدبي.. ننشر كيفية ترتيب الرغبات وقائمة المعاهد الوهمية لتجنب النصب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:27 م
المرحلة الثانية للتنسيق
المرحلة الثانية للتنسيق 2019
قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون حاليًا لاختيار الكلية التي ستحدد مصيرهم في المرحلة الثانية للتنسيق.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم:

غدًا .. انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق 2019

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019

قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية .. تعرف على المعاهد الوهمية لتجنب النصب

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كيفية ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي

تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. فرصة أخيرة لكليات القمة .. سياسة واقتصاد وإعلام والحاسبات الأبرز

كليات المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الاماكن المتاحة بجامعة القاهرة لطلاب العلمي

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