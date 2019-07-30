موجز أنباء التنسيق 2019.. غدا انطلاق المرحلة الثانية لـ 229978 طالبا بحد أدنى 78.05% لعلمي و68.05% لأدبي.. ننشر كيفية ترتيب الرغبات وقائمة المعاهد الوهمية لتجنب النصب

نشر "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون حاليًا لاختيار الكلية التي ستحدد مصيرهم في المرحلة الثانية للتنسيق.وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم: