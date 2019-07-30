موجز أنباء التنسيق 2019.. غدا انطلاق المرحلة الثانية لـ 229978 طالبا بحد أدنى 78.05% لعلمي و68.05% لأدبي.. ننشر كيفية ترتيب الرغبات وقائمة المعاهد الوهمية لتجنب النصب

نشر "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون حاليًا لاختيار الكلية التي ستحدد مصيرهم في المرحلة الثانية للتنسيق.
وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم:
غدًا .. انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق 2019
رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019
قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية .. تعرف على المعاهد الوهمية لتجنب النصب
لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كيفية ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي
تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. فرصة أخيرة لكليات القمة .. سياسة واقتصاد وإعلام والحاسبات الأبرز
كليات المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الاماكن المتاحة بجامعة القاهرة لطلاب العلمي
سياسة واقتصاد القاهرة تحدد موعد امتحان القبول للشعبة الإنجليزية
7 برامج علمية بالفرع الدولي لجامعة القاهرة.. تعرف عليها
تعرف على مميزات برنامج هندسة الطاقة بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان
بدء الدراسة بهندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية هذا العام
وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم:
غدًا .. انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق 2019
رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019
قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية .. تعرف على المعاهد الوهمية لتجنب النصب
لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كيفية ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي
تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. فرصة أخيرة لكليات القمة .. سياسة واقتصاد وإعلام والحاسبات الأبرز
كليات المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الاماكن المتاحة بجامعة القاهرة لطلاب العلمي
سياسة واقتصاد القاهرة تحدد موعد امتحان القبول للشعبة الإنجليزية
7 برامج علمية بالفرع الدولي لجامعة القاهرة.. تعرف عليها
تعرف على مميزات برنامج هندسة الطاقة بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان
بدء الدراسة بهندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية هذا العام