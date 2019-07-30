خطيب سكارليت جوهانسون : كنت أخشى الزواج قبل الالتقاء بها

اعترف نجم برنامج SNL الشهير كولن جوست، خطيب النجمة العالمية سكارليت جوهانسون أنه كان يخشى الزواج قبل التعرف عليها او التقرب منها، لافتا إلى أن النجمة الامريكية غيرت من تفكيره كثيرًا.



وقال "جوست" في تصريحات لموقع Page six : "الان انا احضر نفسي للزواج يا له من شيء مجنون، وانا كنت خائفا من الزواج لأن المتزوجين كانوا يحذرونني من فكرة الزواج عندما اقول لهم اني سأتزوج كان يقال لي هل ستفعلها".



واضاف : "لقد حذرني البعض من فكرة الإنجاب وقالوا لي ان حياتك ستنقلب رأسا على عقب وأنهم أسوأ شيء في الحياة وذلك حتى التقيت بـ سكارليت".



وتعد هذه الزيجة الثالثة لـ سكارليت بعد زواجها من الممثل الكندي ريان رينولدز ومن الصحفي الشهير رومان دوريا، الذي أنجبت منه طفلتها الوحيدة روز التي تبلغ من العمر 5 أعوام.



ولم يسبق الزواج لـ كولن الذي يكبر سكارليت في العمر بـ عامين، حيث ظلا مختفيين عن الأنظار وعلاقتهما بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة.