في اعترافات خطيرة.. السراج: نعم تلقينا أسلحة ودعما عسكريا من تركيا

أقر رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، بتلقي قواته المعادية للعملية العسكرية الشاملة التي بادرت بها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتطهير العاصمة طرابلس، أسلحة ودعما عسكريا من تركيا في الحرب المندلعة بصحراء ليبيا.





وقال السراج في تصريحات أدلى بها خلال لقاء أجرته معه وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الحرس الوطني الحكومة لن توقف العمليات العسكرية حتى يتم سحب قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى مواقعها قبل الحرب.





وقال السراج في تصريحاته، «طبقًا للقانون، يجب ألا نوقف العمليات العسكرية، ولكن يجب سحب القوات المواجهة إلى المواقع التي بدأ فيها الهجوم».





وادعى السراج أن قوات الحرس الوطني تنفذ حقها القانوني والسياسي في حماية وطنها الأم وآمال الليبيين في إقامة دولة مدنية وديمقراطية، زاعما أن الحرب مستمرة ولن تنتهي إلى بهزيمة من وصفهم بالمعتدين.





وقال السراج: «الحرب ستنتهي عندما يعود الليبيون إلى طريق المصالحة».





وواصل: أن الوضع في المناطق اللليبية التي كانت تجري فيها قوات الحرس الوطني عمليات عسكرية ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، كان ممتازًا في جميع المجالات.





واعترف فايز السراج إن رد حكومة الوفاق الليبية تلقت دعما عسكريا من تركيا خلال المعارك في طرابلس، واصفا الوضع بأنه حالة حرب وقواته في حالة دفاع عن النفس وتتعاون مع الدول وفق ما تراه مناسبا.









وأقر السراج قائلا: «نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة وفقا لما نراه مناسبا لحماية أهلنا والدفاع عن شرعية حكومة الوفاق».





وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عسكرية، منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية لاستعادة المدينة من «الميليشيات الإرهابية».



