محمد عبد المعطي: التعاون مع سعيد الماروق في "كل سنة وانت طيب" مثمر

وصف المؤلف محمد عبد المعطى تعاونه الأول مع المخرج سعيد الماروق من خلال فيلم "كل سنة وأنت طيب" بالمثمر والايجابي حيث كان هناك نوعا من الكيمياء رغم أنه أول لقاء بينهما.



وأضاف محمد عبد المعطى في تصريح لـ صدي البلد : سادت حالة من التشاور بيننا كفريق عمل وتحديدا بيني وتامر حسني والمخرج سعيد الماروق حتى نخرج بأفضل صورة للعمل السينمائي وسادت روح الود والحب بيننا حيث كان الجميع يمكن ان يقترح ويتم المناقشة في هذا الاقتراح ولم يتم فرض الرأي على العمل من قبل شخص واحد.



يواصل النجم تامر حسني تصوير دوره في فيلم "كل سنة وأنت طيب" للمؤلف محمد عبد المعطي.



ويحل كل من الفنانة مي عز الدين والفنان أحمد السقا ضيوف شرف فيلم "كل سنة وأنت طيب".



فيلم "كل سنة وأنت طيب" من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن لا يخلو من المغامرة وتم تصوير معظم أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.



وتعاون تامر حسني، ومي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى" ومسلسل "آدم" وآخر أعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والذى لم يحقق نجاحا في رمضان الماضي.