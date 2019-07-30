مسئولو التعليم العالي يتفقدون مقر الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

زار مسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الثلاثاء، مقر الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، رافقه خلالها ممثلون عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز القاهرة الجديدة، والمهندس عادل النجار رئيس الجهاز، ود. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني.



وخلال الجولة التفقدية تمت الإشادة بمعدلات الأداء، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، مؤكدًين أن ما تم تحقيقه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يمثل إنجازًا غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة، مشيرين إلى البنية التحتية المتميزة للجامعة وجاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠، وتم التشديد على ضرورة توفير كافة متطلبات العملية التعليمية على أكمل وجه، كالمعامل البحثية، وقاعات التدريس، والأنشطة الطلابية.



وقام المسئولون بتفقد القاعات الدراسية، والمكتبة، والمبنى الإداري، ومبنى الورش، والأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الطلابية، مشددًا على سرعة استكمال تجهيز المباني بالمعدات والأدوات المطلوبة، فضلا عن تفعيل الموقع الإلكتروني للجامعات التكنولوجية في (القاهرة الجديدة وقويسنا، وبني سويف) لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على أية تفاصيل متعلقة بنظام الدراسة والمناهج الدراسية وشروط القبول بهذه الجامعات.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم فتح باب التقدم في اختبارات القدرات للقبول بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة للعــام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة في ٤ برامج دراسية، هي: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاوتوترونكس، والميكاترونكس)، بالإضافة إلى عدة برامج أخرى مقترح تنفيذها في السنوات القادمة وفقًا للموارد المالية واحتياجات سوق العمل هى (تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية).