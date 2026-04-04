قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك ناصر: تنفيذ تعليمات البنك المركزي بالعمل عن بعد يوم الأحد

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التزام البنك الكامل بتطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن تنظيم العمل خلال شهر إبريل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على انتظام بيئة العمل وتيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية في كافة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر إبريل سيقتصر على الوظائف الداخلية والإدارية التي لا تتطلب التواجد الفعلي داخل مقار العمل، وذلك دعماً للمرونة التشغيلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع استمرار عمل جميع الفروع وإدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية لتنفيذ أحكام النفقة بكامل طاقتها خلال هذه الأيام وفق المواعيد الاعتيادية للبنك لتقديم مختلف الخدمات المصرفية والتمويلية دون أي تأثر.
 
وفي ذات السياق أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أنه وفي إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء وتحقيق أكبر قدر من المرونة في بيئة العمل، تقرر إنابة موظف واحد بالتناوب في باقي الإدارات التي تتطلب الحد الأدنى من التواجد، والمتضمنة قطاع التكافل الاجتماعي وقطاع التركات وقطاع الاستثمار والمشروعات، بما يضمن استمرارية الأعمال وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه سيتم تجميع العاملين بالمركز الرئيسي في مقر واحد خلال هذه الفترة، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ودعم استمرارية العمل بكفاءة.

وأكد النحاس إصدار التعليمات باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم لضمان توافر السيولة النقدية وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية في أي وقت، بما يعكس التزام البنك بتقديم خدماته دون انقطاع والحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد.

مايا مرسي التضامن إدارة بنك ناصر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
