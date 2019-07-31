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ديني

حكم الاعتمار مع وجود وشم على الجسم؟.. الإفتاء توضح

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، يقول صاحبه: «هل أداء الحج أو العمرة بالوشم حلال أم حرام؟ ». 

وأوضح، الوشم نوعان فهناك وشم يختلط به الدم ويحتبس تحت الجلد فهذا أكن صاحبه حامل للنجاسة أما النوع الثاني أما النوع الثاني وهو رسم على الطبقة العليا من الجلد ولا يكون به دم ولا شئ فإذا كان كذلك فلا حرج. 

وأشار الى أنه لا علاقة برسم الوشم وأداء فريضة الحج أو العمرة، فأدائك للحج أو للعمرة وعلى جسدك وشم؛ صحيح، ولكن لو كان هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن؛ فافعل، واستغفر الله، واسأله أن يعفو عنك.

وتابع: أن بعض العلماء يرى انه إذا تاب فإن التوبة تكفيه.

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