كأس أودي .. التشكيل الرسمي لـ ريال مدريد وتوتنهام

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريل مدريد وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لـ توتنهام، عن التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين الودية فى كأس أودى، والتى تقام على ملعب "اليانز آرينا" فى السادسة مساء.



جاء تشكيل ريال مدريد



حراسة: كيلور نافاس



خط الدفاع: كارباخال - راموس - فاران - مارسيلو



خط الوسط: مودريتش - كروس - رودريجو



خط الهجوم: هازارد - فاسكيز - بنزيما



تشكيل توتنهام هوتسبير



حراسة: جازانيجا



خط الدفاع: فويث - الديرفيريلد - فيرتونخين - روز



خط الوسط: وينكس - ديمبيلي - لاميلا



خط الهجوم: إريكسين - سون - هارى كين

