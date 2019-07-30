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عائد شهري.. تعرف على شهادات الادخار الثلاثية فى بنك القاهرة| خدمات

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:41 م
عملات محلية من فئات
عملات محلية من فئات مختلفة
احمد عبد القوى - ميس رضا
يقدم بنك القاهرة لعملائه شهادات ادخارية ذات عائد ثابت ومتغير منها الشهادات الثلاثية وتبدأ بمبلغ ألف جنيه ومضاعفاته.

وتتعدد الشهادات الثلاثية لأربعة أنواع:-

النوع الأول:
شهادة البريمو ستار بعائد ثابت، وتتباين الفائدة حسب دورية صرف العائد، حيث تصل إلى 14% سنويا مع صرف العائد شهريا، أو 14.10% سنويا مع صرف العائد كل 3 أشهر.

النوع الثاني:
شهادة البريمو بعائد 14.25% سنويا، يصرف كل 6 أشهر.

النوع الثالث:
شهادة البريمو ستار متغيرة العائد تتيح صرف العائد شهريا، بفائدة سنوية 15.75% (بأقل 1% عن سعر الإيداع بالمركزي).

النوع الرابع:
شهادة البريمو متغيرة العائد، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر بفائدة 16% سنويا (بأقل 0.75% عن سعر الإيداع بالمركزي).

يمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.

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عائد شهري.. تعرف على شهادات الادخار الثلاثية فى بنك القاهرة| خدمات

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