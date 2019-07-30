عائد شهري.. تعرف على شهادات الادخار الثلاثية فى بنك القاهرة| خدمات

يقدم بنك القاهرة لعملائه شهادات ادخارية ذات عائد ثابت ومتغير منها الشهادات الثلاثية وتبدأ بمبلغ ألف جنيه ومضاعفاته.



وتتعدد الشهادات الثلاثية لأربعة أنواع:-



النوع الأول:

شهادة البريمو ستار بعائد ثابت، وتتباين الفائدة حسب دورية صرف العائد، حيث تصل إلى 14% سنويا مع صرف العائد شهريا، أو 14.10% سنويا مع صرف العائد كل 3 أشهر.



النوع الثاني:

شهادة البريمو بعائد 14.25% سنويا، يصرف كل 6 أشهر.



النوع الثالث:

شهادة البريمو ستار متغيرة العائد تتيح صرف العائد شهريا، بفائدة سنوية 15.75% (بأقل 1% عن سعر الإيداع بالمركزي).



النوع الرابع:

شهادة البريمو متغيرة العائد، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر بفائدة 16% سنويا (بأقل 0.75% عن سعر الإيداع بالمركزي).



يمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.

