شعبة الأدوية بالغرف التجارية: لجنة عليا لتصدير الدواء البيطري

عقدت لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالاشتراك مع الغرفة التجارية، الاجتماع التحضيرى الثانى، لتفعيل الإجراءات وتسريع الخطوات فى مبادرة تصدير الأدوية البيطرية والأعلاف والمستلزمات الطبية والمزارع وفتح أسواق فى أفريقيا، وتدشين المؤتمر العربى – الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية واضافات الاعلاف ومستلزمات مزارع الدواجن.



وأشار الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اللجنة الفنية لمبادرة تصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا – أن أهم آليات اللجنة الفنية لمبادرة التصدير لأفريقيا، هى التواصل مع الملحقين التجاريين بالسفارات المصرية فى دول افريقيا لتسجيل شركات الادوية البيطرية واضافات الاعلاف ومستلزمات مزارع الدواجن ومنتجاتها، وحضور المؤتمرات والفعاليات هناك، ايضا التواصل مع الوزارات المعنية بعملية التصدير وصناعة الدواء البيطرى مثل وزارة التخطيط والصحة والجمارك ممثلة فى المالية.



وأكد عوف، أن أهم الخطوات التى تسعى فيها اللجنة الفنية هى تدشين لجنة عليا لتصدير الدواء البيطرى، تضم بين أعضائها ممثلين للوزارات المعنية، تتواصل هذه اللجنة مع الشركات المصرية والسفارات المصرية فى أفريقيا والأسواق الأفريقية لتوفير الوقت والجهد والتكاليف وتنعقد أسبوعيا وتحت تحت رعاية أو رئاسة رئيس الوزراء، ووضع اجندة للمبادرة لاتخاذ الاجراءات العملية.