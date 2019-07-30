جامعة الإسكندرية تطلق حملة لتطوير قرية باب العبيد بأبيس..صور

قام فريق من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم، بزيارة لقرية باب العبيد بمنطقة أبيس للبدء في مشروع تطويرها ضمن التكليفات الرئاسية للجامعات المصرية لتطوير العشوائيات من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.



قال الدكتور صبحي سلام، وكيل كلية الزراعة ومنسق مشروع تطوير القرية بالجامعة، أن فريق من كلية الزراعة بالشاطبي وسابا باشا، قام بالتعاون مع الاهالي لزراعة 200 شجرة مثمرة و300 شجرة من أشجار الزينة المتنوعة في مداخل وشوارع القرية الرئيسية.



وأضاف:" كما قامت مجموعة أخري بالشرح الوافي الفني والاقتصادي لمجموعة من المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر تحت إشراف الدكتورة ايمان عياد وكيل كلية زراعة سابا باشا مثل تربية وتسمين الأرانب والدواجن وزراعة الأسطح والتصنيع الغذائي.



وأشار الدكتور أشرف قرقوره، وكيل كلية الطب البيطري، إلي قيام فريق من الكلية بتوقيع الكشف الإكلينيكي لعدد ٤٤٥ حالة بيطرية في تخصصات الباطنة وإجراء عمليات جراحية وتطعيم ٤٠٠ من الدواجن بمضادات الكوكسيدتا ولقاح إنفلوانزا الطيور.



وقام فريق من كلية التربية الرياضية تحت إشراف الدكتور مهاب عبد الرازق وكيل الكلية بعمليات تدريب للاطفال بالقرية، وقاموا بالمشاركة بقافلة رياضية بهدف نشر الثقافة الرياضية والتشجيع علي مماسة النشاط الرياضي وتنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية والألعاب الصغيرة بالإضافة إلي مباريات كرة قدم.



كما قام فريق من كلية الفنون الجميلة، بمعاينة وزيارة مداخل وشوارع القرية لعمل جداريات وتزيين شوارع القرية.



وتم خلال اليوم زيارة جمعية تنمية قرية باب العبيد ودورها في خدمة القرية وعمل مشروعات الخياطة وتصنيع الكليمات والسجاد بواسطة مجموعة من أطفال وبنات القرية كنوع من المشروعات التنموية الممتازة بالقرية.



واخيرا قامت مجموعة الصرف الصحي بمعاينة شبكة الصرف الصحي بالقرية لرفع كفاءتها ومعاينة الجانب الآخر من القرية الذي لايوجد به شبكة صرف صحي، حيث تمت المعاينة وجاري عمل الدراسات والمقايسات اللازمة لانشاء الشبكة به.