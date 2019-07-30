ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:25 م
شريف مدكور
شريف مدكور
أمل مجدى
نشر الإعلامى شريف مدكور صورتين عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وعلق شريف مدكور على الصورة "الصوره دي يوم ١ رمضان اخر صوره ليه قبل اجراء العمليه الساعه ١٠ صباحا".

وأضاف شريف مدكور "السيده اللي في الصوره هي مدرستي ميس فايقه اللي صحيت بدري راحت الكنيسه ولعتلي شمعة وجت علي المستشفي علشان تشوفني و تدعيلي انا محظوظ بجد".

وتابع شريف مدكور "وكل لما اشوف الصوره دي لازم ادمع الفرق بين الصورتين ٣٨ سنه تقريبا".


جدير بالذكر أن الإعلامى شريف مدكور قد أصيب بمرض سرطان القولون، وقام بعملية استئصال للورم ويخضع الآن للعلاج الكيماوى.
شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد
شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد

ترشيحاتنا

أصل الحكاية.. كيف انتصر بيراميدز على الزمالك فى صفقة جون أنطوى

أزمة فى تسويقه.. خالد بوطيب مستمر فى الزمالك حتى إشعار آخر

الزمالك يسعى لـ ضم نجم فريق بيراميدز

بكى من أجلها السيسي.. هديل ماجد صاحبة المشهد الأروع في افتتاح مؤتمر الشباب

بيراميدز يوجه لطمة للزمالك ويخطف صفقته الجديدة

محمد صلاح عن محمود كهربا: محدش يكلمنى عنه ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد

طارق صبري يحترف رياضة الكاراتيه .. صور