شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد

نشر الإعلامى شريف مدكور صورتين عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



وعلق شريف مدكور على الصورة "الصوره دي يوم ١ رمضان اخر صوره ليه قبل اجراء العمليه الساعه ١٠ صباحا".



وأضاف شريف مدكور "السيده اللي في الصوره هي مدرستي ميس فايقه اللي صحيت بدري راحت الكنيسه ولعتلي شمعة وجت علي المستشفي علشان تشوفني و تدعيلي انا محظوظ بجد".



وتابع شريف مدكور "وكل لما اشوف الصوره دي لازم ادمع الفرق بين الصورتين ٣٨ سنه تقريبا".





جدير بالذكر أن الإعلامى شريف مدكور قد أصيب بمرض سرطان القولون، وقام بعملية استئصال للورم ويخضع الآن للعلاج الكيماوى.