كيف نوزع ميراث امرأة توفيت وتركت أختا شقيقة وأولاد أخ أشقاء.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟



وأجابت الإفتاء، عن السؤال،بالقول إن للأخت المتوفاة شقيقتها نصف تركتها فرضًا، ولابن أخيها الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.



وتابعت: هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.