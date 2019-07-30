بفستان أسود.. راندا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. صورة

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وظهرت راندا البحيرى بلوك جديد، حيث ظهرت وهى ترتدى فستانا أسود واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الثقيل.





من ناحية أخرى عرض لراندا البحيري، مرخرا فيلم "كازانوفا" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم ايساف.



يذكر أن الفنانة راندا البحيري شاركت في السباق الرمضاني من خلال المسلسل الإذاعي "توأم روحي"، مع الفنان كريم عبدالعزيز.



