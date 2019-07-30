بعد سرقة هاتفها في لندن.. نيللي كريم تعلن استعادة حسابها على إنستجرام.. شاهد

شاركت النجمة نيللي كريم جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصورة كشفت من خلالها عن عودة حسابها الشخصي على الموقع نفسه، والذي قد تم سرقته خلال الأيام الماضية.



وعلقت نيللي كريم وقالت: "اخيرا حصلت على حسابي بعد ان تم سرقة هاتفي في لندن أريد أن أشكر أصدقائي الأعزاء الذين ساعدوني في الحصول عليه من الخلف فريق عمل انستجرام.



وتشارك الفنانة نيللى كريم فى فيلم "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، شيرين رضا، إياد نصار، إنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.







