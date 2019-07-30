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وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسئولة بالأسكوا التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:15 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
أ ش أ
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، مع وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) الدكتورة رولا دشتي، أوجه التعاون والتنسيق بين الأردن و"الأسكوا" والمنظمات الأممية الأخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء تطرق إلى بحث الجهود المشتركة للوصول للأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ومجالات التعاون لتحقيق هذه الأهداف.

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