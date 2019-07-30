أحمد موسى يكرم نجوم منتخب شباب اليد على الهواء.. فيديو

كرم الإعلامي أحمد موسى، لاعبي منتخب شباب اليد، بعد تحقيقهم برونزية كأس العالم في إسبانيا.



عقب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: «أنا هكرمهم بورد أحسن من الـ 7 آلاف جنيه اللي حصلوا عليها مكافأة».



وأشار: «7 آلاف جنيه فقط مكافأة لبطولة أفريقيا يعتبر ظلم، ياريت يزودوا مكافأة بطولة كأس العالم».



وأوضح: «التكريم دا نيابة عن الشعب، اللي فرح بالإنجاز اللي حققتوه في البطولة».

