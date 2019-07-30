ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكرم نجوم منتخب شباب اليد على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:53 م
أحمد موسى يكرم نجوم
أحمد موسى يكرم نجوم منتخب شباب اليد
محمد القاضي
كرم الإعلامي أحمد موسى، لاعبي منتخب شباب اليد، بعد تحقيقهم برونزية كأس العالم في إسبانيا.

عقب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: «أنا هكرمهم بورد أحسن من الـ 7 آلاف جنيه اللي حصلوا عليها مكافأة».

وأشار: «7 آلاف جنيه فقط مكافأة لبطولة أفريقيا يعتبر ظلم، ياريت يزودوا مكافأة بطولة كأس العالم».

وأوضح: «التكريم دا نيابة عن الشعب، اللي فرح بالإنجاز اللي حققتوه في البطولة».

ترشيحاتنا

شاهد.. أهداف ومهارات نجم الزمالك المنتظر

بعد انتقاله لـ سموحة.. الجونة يشكر محمد نادي على طريقته الخاصة.. فيديو

فضيحة بجلاجل.. ضبط نزلاء فندق بمسروقات فى حقائبهم.. فيديو

النفاثة.. سرعة محمد صلاح تذهل جماهير الكرة حول العالم.. شاهد

شاهد.. نجم الزمالك المنتظر فى مطار محمد الخامس برفقة أشرف بن شرقي قادما للقاهرة

تزوجت 3 مرات وفقدت مجوهرات بـ 5 ملايين جنيه.. 4 محطات فى حياة شيرين سيف النصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد