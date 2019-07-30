شاهد.. كيف تخطى أوناجم صفقة الزمالك المنتظرة دفاع الأهلي

توصل مسؤولو الزمالك إلى اتفاق للتفاوض مع محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله لصفوف الأبيض بشكل رسمي، لينضم رفقة مواطنه أشرف بن شرقي، للفارس الأبيض، بداية من الموسم المقبل.



ويقدم لكم موقع صدى البلد ملخص لمسات اللاعب محمد أوناجم، مع فريق الوداد المغربي وظهوره أمام الأهلي المصري وتخطي دفاعاته خلال مباراة الوداد أمام المارد الأحمر.



ويعد أوناجم من الأعمدة الأساسية لفريق الوداد المغربي ويلعب فى أكثر من مركز هجومي سواء جناح أو مهاجم صريح.



وسجل فى الدوري المغربي 5 أهداف ويمتلك سرعة ومهارة هائلة.



وثانى هذه الفوائد هي القدرات التى يمتلكها اللاعب نفسه وقدرته على قيادة هجوم الزمالك فى ظل الإمكانيات التى يمتلكها، والتى هى مختلفة بشكل كبير عن جميع زملائه من اللاعبين فى القلعة البيضاء بعد رحيل كهربا.

