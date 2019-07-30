الجمارك: القيادة السياسية تدعم تطبيق الشباك الواحد وزيادة أجهزة الفحص

أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن القيادة السياسية مهتمة بتطبيق منظومة الشباك الواحد والتوسع في إمداد المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص المتطور والمقدرة حاليا بنحو 87 جهازا علي مستوي المطارات والموانئ المختلفة، موضحا أنه سبق التعاقد علي استيراد 100 جهاز للفحص و 47 جهازا جار التعاقد عليها لتلبية احتياجات المنافذ المختلفة وتيسير الاجراءات الجمركية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، وعدد من أعضاء الجمعية و كل من الدكتور أحمد صبيح رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة ، أحمد شحاته، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وعاطف إبراهيم، مدير عام الإتصالات الداخلية ، و ابراهيم عرفان، مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة، أحمد راشد علام رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر؛ لمناقشة تطوير منظومة أداء الجمارك والمعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين.



قال "نجم" إن هناك اجراءات لدعم تطوير مصلحة الجمارك لمواكبة التطورات العالمية، بما ينعكس علي بيئة الأعمال و الاستثمار وفقا لاهتمامات الدولة بتنمية الصناعة ومساعدة المنتجين والمصدرين بغرض توفير مناخ تنافسي للصناعة الوطنية والصادرات المصرية.



أضاف " نجم" أن المصلحة راعت خفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج عند تحديث التعريفة الجمركية، بالتزامن مع حسم قانون الجمارك الجديد والذي تضمن الدمج بين قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد وزيادة الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتقسيط الجمارك عليها والسماح بالتخلص المسبق على البضائع وتداول المستندات الإلكترونية .



وأشار إلى أن المصلحة تدعم الصناعة والمنتجات المحلية الوطنية من أجل دفع عملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار فى شتى المجالات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة فى عملية التنمية .

