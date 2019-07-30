قصة سر رقم 7 الذي سيطر على هذه القرية

حالة من الحيرة أصابت كل زوار ومتابعى كل ما هو جديد بتلك القرية، التى ترتبط بالرقم 7 بصورة غريبة للغاية، ويعرف عنها التميز فى صناعة النحاس.



وبحسب سى إن إن، بدأت قصة قرية لاهيج منذ 3 أعوام، عندما انضم المصور الأذربيجاني سليمان سليمانلي إلى مشروع "معسكر التضامن" التابع للمؤسسات الحكومية، حيث يتضمن شبابًا ناشطين اجتماعيًا، وأعضاء من اتحاد المصورين الأذربيجانيين.



وشهد المشروع عدد من الفعاليات في القرية، وهى الفرصة التى اغتنمها سليمانلي تلك الفرصة لتوثيق زوايا المكان النائى في أعماق المنحدرات الجنوبية لسلسلة جبال القوقاز الكبرى، وقال سليمان :"إن لاهيج تشتهر بأماكن العيش القديمة، والتراث الثقافي الذي حوفظ عليه لآلاف الأعوام".



يذكر أن لاهيج تقع على ارتفاع ألف ومئتين متر تقريبًا فوق سطح البحر، كما أنه ليس من السهل الوصول إليها بسبب ضيق الطرق، ومن ابرز سماتها احتضانها للحرفيين الذين يعملون في مختلف المجالات، وأشهرها صناعة النحاس، وأُدرجت حرفة النحاس في قرية لاهيج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي.



أما سر الرقم 7 قد كشف عنه المصور الأذربيجانى قائلًا :"كان هناك 7 مساجد، و7 كتل سكنية، و7 ينابيع في هذه القرية التي تُحيط بها أيضًا 7 سلاسل من جبال Niyal".



كما تملك القرية نظام صرف صحي قديم عمره حوالي 1500 عام.