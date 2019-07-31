الإفتاء: لا تبطل صلاة الرجل إذا عطس أثناء الصلاة وقال الحمد لله.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أن المصلي لو عطس في الصلاة وقال "الحمدلله" لا تبطل صلاته لأنهم عدوا ذلك من قبيل الذكر.





وأضاف عبد السميع، في لقائه على فضائية "الناس"، أن من الأشياء التى تبطل الصلاة هو الحركة أثناء الصلاة، فالشافعية قالوا إنه لو اشتمل الركن على 3 حركات بطلت صلاته، والحركة تعرف بحركة البدن كله، فمثلا لو خطى المصلي خطوة ليست لأجل مصلحة الصلاة كأن ينضم لصف مثلا ويصل الفرجة الموجودة وهذا بثلاثة خطوات متتالية بطلت صلاته.





وأشار إلى أن تحريك الإصبع أو ربط الأزرار في القميص لا تبطل الصلاة.





وأوضح، أن مما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة، كاستقبال القبلة او الوضوء أو ستر العورة.