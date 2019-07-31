ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: لا تبطل صلاة الرجل إذا عطس أثناء الصلاة وقال الحمد لله.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:07 ص
محمد شحتة
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أن المصلي لو عطس في الصلاة وقال "الحمدلله" لا تبطل صلاته لأنهم عدوا ذلك من قبيل الذكر.

وأضاف عبد السميع، في لقائه على فضائية "الناس"، أن من الأشياء التى تبطل الصلاة هو الحركة أثناء الصلاة، فالشافعية قالوا إنه لو اشتمل الركن على 3 حركات بطلت صلاته، والحركة تعرف بحركة البدن كله، فمثلا لو خطى المصلي خطوة ليست لأجل مصلحة الصلاة كأن ينضم لصف مثلا ويصل الفرجة الموجودة وهذا بثلاثة خطوات متتالية بطلت صلاته.

وأشار إلى أن تحريك الإصبع أو ربط الأزرار في القميص لا تبطل الصلاة.

وأوضح، أن مما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة، كاستقبال القبلة او الوضوء أو ستر العورة.

ترشيحاتنا

بسبب زميله في الفريق.. محمد صلاح يثير سخرية نجم ريال مدريد

حيرت الكثيرين.. أسرع طرق إنشاء GIF على هاتفك أو الكمبيوتر

بعد كشف المخطط الاستخباراتي الإيراني.. أول تحرك من السعودية في العراق

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بينهم طفل وامرأتان في حادث على طريق بورسعيد الإسماعيلية

بمبيعات فاقت مليوني هاتف في شهر.. تعرف على مميزات Nova 5

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد