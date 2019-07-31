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فن

محمد حماقي ينشر كواليس فيديو كليب وافتكرت.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان محمد حماقى عبر صفحته على انستجرام كواليس فيديو كليب قديم "وافتكرت".

وظهر "حماقى" فى الكواليس وهو فى سن صغيرة، وكانت بجانبه الموديل التى قدمت معه الكليب .

يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي الفنية كانت أغنية «قادرين نعملها» التي قدمها لأحد مستشفيات علاج مرض السرطان، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

على جانب آخر، تخطى محمد حماقي حاجز الـ 36 مليون مشاهدة بأغنية «م البداية»، ضمن أغاني ألبومه الأخير «كل يوم من ده»، إذ حققت 36 مليونًا و859 ألف مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للألبوم (نجوم ريكوردز) عبر يوتيوب. 

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