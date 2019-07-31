ترامب: وكالات المخابرات خرجت عن السيطرة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختياره لمدير المخابرات الوطنية المقبل، كشخص يمكنه "كبح جماح" وكالات المخابرات التي "خرجت عن السيطرة".





واختار دونالد ترامب، النائب الجمهوري جون راتكليف، من تكساس، ليكون المدير المقبل للمخابرات الوطنية، فيما قوبل هذا الاختيار بفتور من زملائه الجمهوريين واتهامات من مسؤولين سابقين بالمخابرات والديمقراطيين بأن راتكليف غير مؤهل وسيصيغ معلومات المخابرات بشكل يناسب الرئيس.





ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن دونالد ترامب، قوله، لدى عودته إلى البيت الأبيض من فرجينيا، إن راتكليف سيقوم بعمل رائع، إذا حصل على موافقة من مجلس الشيوخ.





وأضاف دونالد ترامب: "أعتقد أننا بحاجة إلى شخص كهذا هناك.. نحن بحاجة إلى شخص قوي قادر على كبح جماحها لأن المخابرات، كما أعتقد أنكم تعلمون، خرجت عن السيطرة".





ونفى الرئيس الأمريكي أن يكون قد خاض صراعا مع "كوتس" قائلا: إنه صديق لي وشخص رائع"، لكنه أضاف "أدلى دان ببعض التصريحات وشعر الناس بالحيرة".



