كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى لمسافة 250 كيلومتراً

أوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليسيتيين قصيري المدى في وقت مبكر من اليوم.





ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الهيئة قولها: إن الجيش الكوري الجنوبي رصد الصاروخين الباليستيين قصيري المدى اللذان أطلقتهما كوريا الشمالية على التوالي بالقرب من منطقة وونسان الواقعة على الساحل الشرقي بكوريا الشمالية.





وقالت إنه من المقدر أن كلا الصاروخين قطعا نحو 250 كلم على ارتفاع نحو 30 كلم، مضيفة أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا دقيقا.





ويراقب الجيش الوضع عن كثب في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.





وأكدت الهيئة أن إطلاق كوريا الشمالية لسلسلة من الصواريخ لا تسهم في الجهود لتخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، داعية كوريا الشمالية إلى الكف عن هذه الأفعال.



