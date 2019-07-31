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رياضة

المؤتمر المنتظر.. مرتضى منصور يعلن عن صفقات الزمالك اليوم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:20 ص
صدى البلد
نور عادل
يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء في الحادية عشرة صباحًا في مقر النادي، للإعلان عن الصفقات الجديدة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. 

ومن المقرر أن يتحدث مرتضى منصور عن ملف المدير الفني الأجنبي المقبل، والذي سيأتي بعدما أقال مجلس إدارة نادي الزمالك الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال. 

ومن ضمن التعاقدات التي من المفترض أن يعلن عنها رئيس الزمالك هو التعاقد مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد أبوجبل، ومحمد صبحي. 

وأنهى الزمالك مسابقة الدوري الممتاز وهو في المركز الثاني خلف النادي الأهلي صاحب اللقب 41 بـ 8 نقاط.

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