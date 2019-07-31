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الدولار بـ 16.64 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 31 -7- 2019 | فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:40 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
مي محمد
سجل سعر الدولار في مصر اليوم، الأربعاء 31 – 7 – 2019، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، الأربعاء 31 – 7 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 16.64 جنيه، وشراء 16.54 جنيه.
اليورو: بيع 18.55 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 20.34 جنيه، وشراء 20.31 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.39 جنيه، وشراء 15.30 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 16.85 جنيه، وشراء 16.75 جنيه.

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