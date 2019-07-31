إخلاء محطة مترو.. انفجار في عقار بالعاصمة البريطانية لندن

أعلنت الشرطة البريطانية وقوع انفجار ضخم في عقار بحي سيوارد رود صباح اليوم الأربعاء.
وقالت الشرطة وفق ما نقلته صحيفة اكسبريس البريطانية إن أكثر من 3 أشخاص أصيبوا في الإنفجار، الذي وقع بالعاصمة البريطانية لندن.
وكانت السلطات البريطانية قررت إخلاء محطة مترو أنفاق نورث جرينتش في لندن بسبب حالة طوارئ.
وقالت الشرطة وفق ما نقلته صحيفة اكسبريس البريطانية إن أكثر من 3 أشخاص أصيبوا في الإنفجار، الذي وقع بالعاصمة البريطانية لندن.
وكانت السلطات البريطانية قررت إخلاء محطة مترو أنفاق نورث جرينتش في لندن بسبب حالة طوارئ.