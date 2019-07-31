الفن والثقافة والانتماء للوطن ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين 

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال الأجازة الصیفیة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدین للطفل.



أقيمت ورشة لتعليم التفصيل والتطريز ، ومن خلالها قامت مشرفة النشاط بتعليم غرزة الفرع وغرزة ورقة الشجر وتدريب الأطفال علي ذلك عمليا، بجانب ورشة فنون تشكيلية للأطفال رسم وتلوين، وإقامة مسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتحفيز الهمم للإطلاع بالمكتبة وربط الطفل بالأحداث التي تمر حوله.



كما عقدت ندوة ثقافية تحدثت فيها مشرفة النشاط عن الانتماء وحب الوطن، وأوضحت للأطفال أن الانتماء للوطن هو حالة وشعور بالإنضمام إلي الوطن وتكوين علاقة إيجابية معه والوصول إلى أعلى درجات الإخلاص له، وحثت الأطفال علي الشعور بذلك الحس والقيام بترجمة حبهم وإنتمائهم للوطن من خلال تكثيف شعورهم النفسي وتوجيهه لكي يسلكوا السلوكيات الإيجابية نحوه والتي من شأنها تكوين شخص محب مخلص لوطنه مدافعا عنه من الأخطار والأضرار والاعتداء.



وأكدت أن الأطفال لهم دور مهم لإظهار انتمائهم للوطن الحبيب من خلال أشكال عديدة منها الحفاظ علي نظافة الشوارع والأماكن والمرافق العامة والإلتزام بالقوانين والقواعد السلوكية والإنضباط في العمل والتعليم والدراسة واحترام العادات والتقاليد وحقوق الآخرين والإعتزاز بالوطن وتاريخه ورموزنا الوطنية وتحديد رسالة وهدف.