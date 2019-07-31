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فن

نوال الزغبي تبهر متابعيها بفيديو من حفلها بلبنان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
القسم الميداني
نشرت الفنانة نوال الزغبي فيديو لها عبر انستجرام يضم بعض أغانيها من حفلاتها الأخيرة بلبنان.

وظهرت الفنانة نوال الزغبي بإطلالة حمراء جذابة وهي تتمايل وتغني مع الجمهور بلبنان. 

ولاقى الفيديو إعجاب وردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت الردود بين "ملكة الحفلات والمسارح كسرتي الدنيا بنجوميتك يا ذهب " 
و"يصحبك بالخير والسرور" . 

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حققت نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات دفعة واحدة معًا، محققا 3 ملايين و112 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، الخميس 18 يوليو.

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