نوال الزغبي تبهر متابعيها بفيديو من حفلها بلبنان

نشرت الفنانة نوال الزغبي فيديو لها عبر انستجرام يضم بعض أغانيها من حفلاتها الأخيرة بلبنان.

وظهرت الفنانة نوال الزغبي بإطلالة حمراء جذابة وهي تتمايل وتغني مع الجمهور بلبنان.

ولاقى الفيديو إعجاب وردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت الردود بين "ملكة الحفلات والمسارح كسرتي الدنيا بنجوميتك يا ذهب "

و"يصحبك بالخير والسرور" .



