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رياضة

11 صفقة.. صدى البلد ينشر تفاصيل صفقات الزمالك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:52 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
لحظات قليلة وينطلق مؤتمر مجلس ادارة نادي الزمالك الخاص بالإعلان عن الصفقات الجديدة الذي تعاقد مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم صدى البلد أن في النادي الزمالك بالوقت الحالي يتواجد كافة صفقات الزمالك وهم محمد عواد، ومحمد أبوجبل، ومحمد صبحي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا،وكيرم بامبو، ومحمد عبدالشافي، وأشرف بن شرقي، ومحمد اوناجم ، ومصطفى محمد ، ومعروف يوسف، واسلام جابر.

وكان رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك مرتضى منصور اعلن عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء وذلك من أجل الإعلان عن صفقات الفريق الابيض، والحديث عن بعض الامور التي تخص نادي الزمالك.

وأنهى الزمالك مسابقة الدوري الممتاز وهو في المركز الثاني خلف النادي الأهلي صاحب اللقب 41 بـ 8 نقاط.

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