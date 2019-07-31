الرئيس السيسي يشهد جلسة التحول الرقمي ضمن مؤتمر الشباب.. فيديو

بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة التحول الرقمى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، في العاصمة الإدارية الجديدة.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر بحضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.