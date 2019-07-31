تنسيقية شباب الأحزاب: لابد من دعم الابتكار الحكومي.. فيديو

قال بلال حبش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل عن حزب المصريين الأحرار، إنه إلى جانب المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة الاتصالات، فإن الدولة بحاجة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات التي تساعد تلك الهياكل.



وأشار "حبش" خلال جلسة التحول الرقمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، والمُنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه لابد من مساعدة الموظفين المتواجدين داخل الجهاز الإداري للدولة ، ليكون لديهم ثقافة العمل من خلال استخدام التكنولوجيا.



واكد "حبش" على أنه لابد من دعم الابتكار الحكومي من خلال وجود منظومة قوية خاصة بالبيانات الضخمة، على أن تكون متوفرة لدى المسؤولين عن عملية تجميع البيانات، الأمر الذي يفيد بدوره الدولة على مدار المراحل القادمة.



وأوضح "حبش" أنهم بحاجة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي والتكنولوجي، وفتح الآفاق أمامهم للعمل شكل قوي.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.



