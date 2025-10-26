الصين تشيد بدور مصر في إفريقيا والعالم العربي وتوسع استثماراتها بقيمة 7 مليارات دولار

قال الدكتور وانج قوانجدا، أمين عام مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، إن الصداقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينغ أضفت على التعاون بين البلدين زخماً جديدًا وبُعدًا إنسانيًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد مرور سبعين سنة على العلاقات بين البلدين.

وأشاد خلال ندوة حول العلاقات المصرية الصينية بنجاح مؤتمر قمة شرم الشيخ للسلام، الذي اعتبره نموذجًا للقدرة المصرية على إدارة الحوارات الدولية بحكمة واتزان.

وأكد أن الصين تنظر إلى مصر كشريك رئيسي في أفريقيا والعالم العربي، ومن أهم دول الحزام والطريق، ما دفعها إلى التوسع في إقامة المصانع والمناطق الصناعية داخل الأراضي المصرية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، في وقت يتزايد فيه حجم التبادل التجاري بين الجانبين يومًا بعد يوم.

من جهتها، أكدت الوزيرة المفوضة لشؤون شمال أفريقيا وغرب آسيا بالخارجية الصينية، ليو يونغ فنغ، أهمية العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والصين، لافتة إلى أن اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ أدت إلى حدوث طفرة كبيرة في العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن العام القادم سيوافق ذكرى مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن تلك العلاقات صمدت أمام كل المتغيرات الدولية، ووصفت العلاقات السياسية بين البلدين بأنها "راسخة".

وأكدت أن التعاون الاقتصادي والتجاري مثمر بين مصر والصين، مسلطة الضوء على التعاون القوي بين البلدين في المحافل الدولية المتعددة.

وأوضحت فنغ، التي عملت بالسفارة الصينية بالقاهرة في الفترة من 2016 إلى 2019، أن الصين تتطلع لمزيد من تعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات، مشيرة إلى وجود تعاون مثمر حاليًا في عدة قطاعات من بينها الزراعة وكذلك في مجال الطاقة الإنتاجية.

وقالت إن حجم الاستثمارات الصينية في مصر يبلغ حوالي 7 مليارات دولار، وتوفر تلك الاستثمارات حوالي خمسة آلاف فرصة عمل، كما يوجد تركيز حالي على التعاون في مجالات الفضاء، السيارات الكهربائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي وغيرها من القطاعات.

وأشارت إلى أن مبادرة الحزام والطريق تتطابق في رؤيتها مع رؤية الرئيس السيسي مصر 2030، وستفتح المبادرة آفاقًا رحبة لمزيد من تعزيز التعاون، حيث تقع مصر وقناة السويس في مسار تلك المبادرة، الأمر الذي يسمح بإقامة العديد من المشروعات الكبيرة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي العاصمة الإدارية، مضيفة أن تطبيق فكرة "صفر تعريفة جمركية" للمنتجات الخاصة بدول مبادرة الحزام والطريق سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين ويشجع على دخول المنتجات المصرية المتميزة إلى السوق الصينية.

وقالت الوزيرة المفوضة ليو يونغ فنغ، مديرة إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية، إن بلادها تثمن دور مصر في مجموعة البريكس، وإن هناك تعاونًا مصريًا صينيًا في إطار هذه المجموعة، مع الحرص على مزيد من تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والمعادن لضمان دفع التقدم والتنمية المتبادلة في إطار هذه المجموعة.